Ультрас ПСЖ обратились к Неймару

Фанаты ПСЖ дали понять нападающему команды Неймару, что его поведение минувшим летом не сойдёт ему с рук.

"Путь искупления вины будет долгим. Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его", - говорится в заявлении ультрас парижского клуба.

Напомним, что Неймар минувшим летом пытался покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", однако клубам не удалось договориться о трансфере.

Будучи уверенным в своём скором возвращении на "Камп Ноу", бразилец позволил себе несколько скандальных заявлений, которые очень не понравились фанатам команды.

Болельщики собираются вывешивать баннеры против форварда, однако руководство клуба выступает против этого.

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