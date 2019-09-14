Ультрас ПСЖ обратились к Неймару
Фанаты ПСЖ дали понять нападающему команды Неймару, что его поведение минувшим летом не сойдёт ему с рук.
"Путь искупления вины будет долгим. Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его", - говорится в заявлении ультрас парижского клуба.
Напомним, что Неймар минувшим летом пытался покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", однако клубам не удалось договориться о трансфере.
Будучи уверенным в своём скором возвращении на "Камп Ноу", бразилец позволил себе несколько скандальных заявлений, которые очень не понравились фанатам команды.
Болельщики собираются вывешивать баннеры против форварда, однако руководство клуба выступает против этого.
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