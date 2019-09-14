Ультрас ПСЖ обратились к Неймару

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Ультрас ПСЖ обратились к Неймару

Фанаты ПСЖ дали понять нападающему команды Неймару, что его поведение минувшим летом не сойдёт ему с рук.

"Путь искупления вины будет долгим. Ты больше не имеешь права на ошибку. Ты неоднократно неуважительно относился к нашему клубу, иногда даже унижал его", - говорится в заявлении ультрас парижского клуба.

Напомним, что Неймар минувшим летом пытался покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", однако клубам не удалось договориться о трансфере.

Будучи уверенным в своём скором возвращении на "Камп Ноу", бразилец позволил себе несколько скандальных заявлений, которые очень не понравились фанатам команды.

Болельщики собираются вывешивать баннеры против форварда, однако руководство клуба выступает против этого.

Не пропустите: Экс-президент "Барселоны" назвал сумму, которую ПСЖ требовал за Неймара. | http://soccernews.ru
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