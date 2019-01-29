Ультрас "Шахтёра" отреагировали на переход Ракицкого в "Зенит"

Ультрас "Шахтёра" отреагировали на переход защитника Ярослава Ракицкого в питерский "Зенит".

"Рак, выбор не одобряем. Но спасибо за прицелы, оптику, спальники и другие вещи" - говорится в публикации фанатов в твиттере.

Рак, выбор не одобряем.



Но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи, спасибо! — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 28 января 2019 г.

Напомним, что "Зенит" заплатил за Ракицкого 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона прописаны в сделке в виде бонусов. 29-летний украинец заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до лета 2022 года.

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