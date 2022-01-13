Ультрас "Ювентуса" публично пожелали смерти президенту клуба

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Ультрас "Ювентуса" публично пожелали смерти президенту клуба

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Активная группа фанатов туринского "Ювентуса" во время матча за Суперкубок Италии против "Интера" (1:1, 1:2 после овертайма) на "Сан-Сиро" вывесили баннер, который был направлен в адрес президента клуба Андреа Аньелли.

Во время первого тайма на трибунах появился большой плакат, на котором было написано: "Agnelli muori" ("Аньелли умрет").

В 2019 году полиция уже брала под арест 12 наиболее активных болельщиков "старой синьоры" по подозрению в отмывании денег, насилии и вымогательстве в связи с продажей билетов. Расследование началось в 2018 году и касалось возможного вмешательства мафии в продажу билетов ультрас.

Тогда "Ювентус" помогал расследованию, а Аньелли открыто говорил, что болельщики давили на клуб. После этого определенным группам фанатов "Ювентуса" был закрыт доступ на стадион.

Отметим, что Аньелли на матче с "Интером" отсутствовал из-за коронавируса.

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