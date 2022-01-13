Ультрас "Ювентуса" публично пожелали смерти президенту клуба
Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен
Активная группа фанатов туринского "Ювентуса" во время матча за Суперкубок Италии против "Интера" (1:1, 1:2 после овертайма) на "Сан-Сиро" вывесили баннер, который был направлен в адрес президента клуба Андреа Аньелли.
Во время первого тайма на трибунах появился большой плакат, на котором было написано: "Agnelli muori" ("Аньелли умрет").
Imbarazzante striscione da parte di sedicenti tifosi bianconeri a San Siro: "#Agnelli muori" #InterJuventus pic.twitter.com/k7oMHL6Aqj— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) January 12, 2022
В 2019 году полиция уже брала под арест 12 наиболее активных болельщиков "старой синьоры" по подозрению в отмывании денег, насилии и вымогательстве в связи с продажей билетов. Расследование началось в 2018 году и касалось возможного вмешательства мафии в продажу билетов ультрас.
Тогда "Ювентус" помогал расследованию, а Аньелли открыто говорил, что болельщики давили на клуб. После этого определенным группам фанатов "Ювентуса" был закрыт доступ на стадион.
Отметим, что Аньелли на матче с "Интером" отсутствовал из-за коронавируса.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17