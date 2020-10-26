Умер 17-летний воспитанник "Манчестер Сити" Уистен

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Умер 17-летний воспитанник "Манчестер Сити" Уистен

"Манчестер Сити" сообщил о смерти воспитанника клубной академии Джереми Уистена.

Уроженец Малави ушёл из жизни в возрасте 17 лет.

"Наша семья опечалена новостью о смерти бывшего игрока академии Джереми Уистена. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его друзьям и родственникам. Наши мысли с вами в это трудное время", - говорится в публикации "горожан" в твиттере.

По неофициальным данным, Уистен покончил с собой на фоне депрессии.

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