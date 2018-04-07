Умер 18-летний игрок "Гавра"

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Умер 18-летний игрок "Гавра"

Защитник "Гавра" Самба Диоп умер в возрасте 18 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Юного футболиста нашли мёртвым в субботу в доме его родителей. Причины смерти пока неизвестны.

"Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды. "Гавр" выражает глубокие соболезнования семье Самбы" - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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