Умер 24-летний воспитанник ПСЖ

1 Теги псж

Умер 24-летний воспитанник ПСЖ

В Париже на 25-м году жизни скончался футболист любительского клуба "Фуриани Альяни" Жордан Диакисе.

Причина смерти спортсмена пока неизвестна. Он умер в четверг, 21 мая.

Диакисе является воспитанником ПСЖ, с 2012 по 2015 год он выступал за молодёжные команды парижан. Вызывался в сборную Франции U-20.

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