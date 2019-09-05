Умер 29-летний сын Кафу

СМИ узнали о смерти сына легендарного бразильского футболиста Кафу.

По информации Globo Esporte, накануне вечером 29-летний наследник двукратного чемпиона мира умер от сердечного приступа.

Сообщается, что мужчине стало плохо во время игры в футбол со своими друзьями.

Кафу в течение карьеры выступал за такие клубы, как "Сан-Паулу", "Сарагоса", "Палмейрас", "Рома" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 142 матча и забил 5 голов.

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