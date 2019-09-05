Умер 29-летний сын Кафу
СМИ узнали о смерти сына легендарного бразильского футболиста Кафу.
По информации Globo Esporte, накануне вечером 29-летний наследник двукратного чемпиона мира умер от сердечного приступа.
Сообщается, что мужчине стало плохо во время игры в футбол со своими друзьями.
Кафу в течение карьеры выступал за такие клубы, как "Сан-Паулу", "Сарагоса", "Палмейрас", "Рома" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 142 матча и забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|16
|33
|2
|Сантос
|16
|33
|3
|Сан-Паулу
|17
|31
|4
|Палмейрас
|15
|30
|5
|Коринтианс
|16
|28
|6
|Атлетико Минейро
|16
|27
|7
|Байя
|17
|27
|8
|Интернасьонал
|16
|24
|9
|Ботафого
|16
|23
|10
|Атлетико Паранаенсе
|16
|22
|11
|Гремио
|17
|22
|12
|Гоияс
|16
|21
|13
|Сеара
|16
|20
|14
|Васко да Гама
|16
|20
|15
|Форталеза
|16
|18
|16
|Крузейро
|16
|15
|17
|Чапекоенсе
|16
|14
|18
|Флуминенсе
|15
|12
|19
|КСА
|17
|12
|20
|Аваи
|16
|7