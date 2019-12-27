Умер 33-летний экс-защитник "Вольфсбурга" и сборной Казахстана Каримов

Теги вольфсбургказахстан

Умер 33-летний экс-защитник "Вольфсбурга" и сборной Казахстана Каримов

Пресс-служба "Вольфсбурга" сообщила о смерти бывшего защитника команды Сергея Каримова.

Воспитанник "волков" ушёл из жизни на 34-м году жизни. Пока неизвестно, что послужило причиной кончины футболиста.

Помимо "Вольфсбурга" Каримов выступал за "Дуйсбург" и "Люпо-Мартини". За сборную Казахстана провёл 1 матч.

Не пропустите: От Уокера и Терри до румынского ноунейма: вспоминаем 5 известных случаев, когда полевые игроки занимали место в воротах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" - четвёртая по длительности в истории АПЛ

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" - четвёртая по длительности в истории АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов