Умер 33-летний экс-защитник "Вольфсбурга" и сборной Казахстана Каримов

Пресс-служба "Вольфсбурга" сообщила о смерти бывшего защитника команды Сергея Каримова.

Воспитанник "волков" ушёл из жизни на 34-м году жизни. Пока неизвестно, что послужило причиной кончины футболиста.

Помимо "Вольфсбурга" Каримов выступал за "Дуйсбург" и "Люпо-Мартини". За сборную Казахстана провёл 1 матч.

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