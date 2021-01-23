Умер 35-летний лучший бомбардир в истории сборной Ямайки

В возрасте 35 лет ушёл из жизни бывший футболист Лутон Шелтон. Об этом написала пресс-служба ФИФА.

Форвард с 2018 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом, из-за которого в своё время умер экс-полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен.

Шелтон является лучшим бомбардиром в истории сборной Ямайки с 35 голами в 75 матчах.

На клубном уровне нападающий выступал за "Хельсингборг", "Волеренгу", "Ольборг", "Шеффилд Юнайтед", "Карабюкспор", нижегородскую "Волгу" и другие малоизвестные команды.

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