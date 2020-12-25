Умер 37-летний белорусский футболист Цыгалко
Ушёл из жизни бывший нападающий сборной Беларуси Максим Цыгалко.
Причина смерти 37-летнего футболиста пока неизвестна.
Цыгалко почти всю карьеру провёл на родине. Исключением стали непродолжительные периоды в Казахстане и Армении.
Форвард сыграл 2 матча за белорусскую сборную и забил 1 гол.
Не пропустите: Умер экс-форвард "Локомотива" Слободян. | http://soccernews.ru
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