Умер 37-летний белорусский футболист Цыгалко

Ушёл из жизни бывший нападающий сборной Беларуси Максим Цыгалко.

Причина смерти 37-летнего футболиста пока неизвестна.

Цыгалко почти всю карьеру провёл на родине. Исключением стали непродолжительные периоды в Казахстане и Армении.

Форвард сыграл 2 матча за белорусскую сборную и забил 1 гол.

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