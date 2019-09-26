Умер адвокат Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, умер на своей подмосковной даче, сообщают российские СМИ.

Причина смерти не разглашается.

Ромашов представлял интересы Кокорина в ходе судебного процесса об избиении трех человек в центре Москвы. Также он занимался многими резонансными делами.

Напомним, что 28-летний Кокорин был осужден на 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Несколько дней он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

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