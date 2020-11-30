Умер автор дебютного гола ЧМ-2002 Папа Буба Диоп

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Умер автор дебютного гола ЧМ-2002 Папа Буба Диоп

Ушёл из жизни известный сенегальский футболист Папа Буба Диоп, сообщает Goal.com.

Бывший полузащитник умер в Париже в возрасте 42 лет после продолжительной болезни.

СМИ пишут, что африканец боролся с боковым амиотрофическим склерозом, от которого в прошлом году скончался экс-хавбек "Зенита" Фернандо Риксен.

Диоп наиболее известен по выступлениям в АПЛ за "Фулхэм", "Портсмут", "Вест Хэм" и "Бирмингем". На ЧМ-2002 он забил дебютный гол, поразив ворота сборной Франции.

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