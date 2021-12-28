Умер брат Диего Марадоны

В возрасте 52 лет скончался Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, сообщается на официальном сайте "Наполи".

Марадоне стало плохо с сердцем и его срочно госпитализировали в клинику Неаполя. Несмотря на все усилия врачей, Уго умер из-за внезапной остановки сердца.

Марадона-младший также был футболистов. Он играл за "Наполи", "Аргентинос Хуниорс", "Асколи", "Райо Вальекано", "Рапид", "Депортиво Петаре", "Прогресо", "Тосу Фьючерс", "Ависпу Фукуоку" и "Консадоле Саппоро".

Напомним, что легендарный Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти также стала внезапная остановка сердца.

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