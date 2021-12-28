Умер брат Диего Марадоны

Теги диего марадона

Умер брат Диего Марадоны

В возрасте 52 лет скончался Уго Марадона, младший брат Диего Марадоны, сообщается на официальном сайте  "Наполи".

Марадоне стало плохо с сердцем и его срочно госпитализировали в клинику Неаполя. Несмотря на все усилия врачей, Уго умер из-за внезапной остановки сердца.

Марадона-младший также был футболистов. Он играл за "Наполи", "Аргентинос Хуниорс", "Асколи", "Райо Вальекано", "Рапид", "Депортиво Петаре", "Прогресо", "Тосу Фьючерс", "Ависпу Фукуоку" и "Консадоле Саппоро". 

Напомним, что легендарный Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти также стала внезапная остановка сердца. 

Не пропустите: Брат Марадоны сравнил Месси с Диего. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" договорилось о переходе Вильи

"Динамо" договорилось о переходе Вильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов