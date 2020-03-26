Умер брат Пеле

Globo Esporte сообщает о смерти брата легендарного бразильского футболиста Пеле.

По информации источника, Зека Насименту ушёл из жизни в больнице в возрасте 77 лет из-за рака простаты.

С 1961 по 1962 год брат Пеле выступал за "Сантос", однако потом ушёл из футбола, решив заняться семейным бизнесом.

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