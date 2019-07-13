Умер брат Зинедина Зидана

Ушёл из жизни Фарид Зидан, старший брат главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Мужчина умер в возрасте 54 лет. Это и стало причиной отъезда наставника "бланкос" со сбора команды в Канаде.

Фарид Зидан скончался из-за тяжёлой болезни. У него был рак.

Сегодняшняя тренировка "Реала" началась с минуты молчания.

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