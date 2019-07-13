Умер брат Зинедина Зидана

2 Теги реал мадридзинедин зидан

Умер брат Зинедина Зидана

Ушёл из жизни Фарид Зидан, старший брат главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Мужчина умер в возрасте 54 лет. Это и стало причиной отъезда наставника "бланкос" со сбора команды в Канаде.

Фарид Зидан скончался из-за тяжёлой болезни. У него был рак.

Сегодняшняя тренировка "Реала" началась с минуты молчания. 

Не пропустите: Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Земля пухом.

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Mutaloff
Mutaloff

Покойся с миром,Зизу держись!

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