Умер бывший футболист "Шерифа" и "Сток Сити"

Бывший футболист молдавского "Шерифа" Джонатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

Сообщается, что защитник умер в Бразилии, а причина смерти - сердечный приступ.

Отметим, что футболист также играл за "Сток Сити", "Кошице", "Слован" и "Дуклу". | http://soccernews.ru