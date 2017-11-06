Умер бывший футболист "Шерифа" и "Сток Сити"

Теги сток сити

Умер бывший футболист "Шерифа" и "Сток Сити"Бывший футболист молдавского "Шерифа" Джонатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

Сообщается, что защитник умер в Бразилии, а причина смерти - сердечный приступ.

Отметим, что футболист также играл за "Сток Сити", "Кошице", "Слован" и "Дуклу".  | http://soccernews.ru

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