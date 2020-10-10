Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков

10 октября ушёл из жизни бывший защитник московского "Спартака" Василий Кульков.

54-летний футболист более года боролся с раком пищевода, но перед очередной плановой операцией он умер.

Стоит отметить, что незадолго до смерти экс-игрок "красно-белых" переболел коронавирусом.

Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991, а также с 1995 по 1997 год. Кроме того, он около четырёх лет работал в тренерском штабе молодёжки москвичей.

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