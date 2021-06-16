Умер бывший главный тренер "Крыльев Советов" Александр Аверьянов

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Умер бывший главный тренер "Крыльев Советов" Александр Аверьянов

На 72-м году жизни скончался Александр Аверьянов, возглавлявший "Крылья Советов" с 1994 по 1998 годы, сообщается на официальнном сайте самарского клуба.

"Крылья Советов" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Аверьянова. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Аверьянов за свою карьеру также тренировал "Текстильщик", "Шахриханец", "Пахтакор", "Металлург", "Океан", "Спартак" (Анапа), "Шинник", "Уралан", "Аланию", "Факел", "Волгарь-Газпром", "Металлург-Кузбасс", "Атырау", "Газовик", "Динамо" (Санкт-Петербург), "Андижан", "Орел", "Знамя Труда" и "Кунцево". | http://soccernews.ru
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