Умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен

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Умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен

Ушёл из жизни бывший полузащитник "Зенита" и  сборной Нидерландов Фернандо Риксен, сообщает Sky Sports.

Спортсмен умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом.

Голландец выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год и выиграл с питерской командой четыре трофея, в том числе Кубок УЕФА.

Также Риксен защищал цвета "Фортуны Ситтард", "АЗ Алкмара" и "Рейнджерс". В его активе 12 матчей в составе сборной Нидерландов.

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