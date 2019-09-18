Умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен
Ушёл из жизни бывший полузащитник "Зенита" и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, сообщает Sky Sports.
Спортсмен умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом.
Голландец выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год и выиграл с питерской командой четыре трофея, в том числе Кубок УЕФА.
Также Риксен защищал цвета "Фортуны Ситтард", "АЗ Алкмара" и "Рейнджерс". В его активе 12 матчей в составе сборной Нидерландов.
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