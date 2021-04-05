Умер бывший капитан ЦСКА

Теги цска москва

Умер бывший капитан ЦСКАФото: Твиттер @pfc_cska 
Пресс-служба ЦСКА сообщила о смерти бывшего капитана клуба, защитника Виктора Дородных. Он скончался сегодня, 5 апреля, в возрасте 85 лет.

"Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных - капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича", – говорится в сообщении "армейцев" в твиттере.

За 170 матчей за клуб Дородных забил 4 мяча. Вместе с "красно-синими" он пять раз становился бронзовым призером чемпионатов СССР.

Читать также: Умер экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Афонин | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" в концовке упустил победу в матче с "Кристал Пэлас"

"Эвертон" в концовке упустил победу в матче с "Кристал Пэлас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов