Умер бывший капитан ЦСКА

Фото: Твиттер @pfc_cska

Пресс-служба ЦСКА сообщила о смерти бывшего капитана клуба, защитника Виктора Дородных. Он скончался сегодня, 5 апреля, в возрасте 85 лет.

"Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных - капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича", – говорится в сообщении "армейцев" в твиттере.

Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных - капитан #ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича pic.twitter.com/vHvQVCVqXD — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 5, 2021

За 170 матчей за клуб Дородных забил 4 мяча. Вместе с "красно-синими" он пять раз становился бронзовым призером чемпионатов СССР.