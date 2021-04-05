Умер бывший капитан ЦСКА
Фото: Твиттер @pfc_cska
Пресс-служба ЦСКА сообщила о смерти бывшего капитана клуба, защитника Виктора Дородных. Он скончался сегодня, 5 апреля, в возрасте 85 лет.
"Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных - капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича", – говорится в сообщении "армейцев" в твиттере.
Сегодня ушел из жизни Виктор Дородных - капитан #ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича pic.twitter.com/vHvQVCVqXD— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 5, 2021
За 170 матчей за клуб Дородных забил 4 мяча. Вместе с "красно-синими" он пять раз становился бронзовым призером чемпионатов СССР.
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