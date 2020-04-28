Умер бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Робинсон

Известный в прошлом ирландский футболист Майкл Робинсон ушёл из жизни в возрасте 61 года.

В течение карьеры нападающий выступал за "Престон", "Манчестер Сити", "Брайтон", "Ливерпуль", КПР и "Осасуну".

За сборную Ирландии Робинсон провёл 24 матча и забил 4 гола.

В последнее время экс-форвард "красных" страдал от рака кожи.

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