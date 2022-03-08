Умер бывший тренер "Локомотива" Мандреко
В возрасте 50 лет ушел из жизни Сергей Мандреко, сообщается на официальном сайте австрийского "Рапида".
Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, с которым он боролся с 2016 года.
Мандреко в бытность футболистом выступал за "Вахш", "Памир", "Рапид", "Герту", "Бохум", "Маттерсбург" и "Парндорф". Выступал за сборные СССР, Туркменистана и России. С 2008 по 2009 годы был ассистентом главного тренера московского "Локомотива".
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