Умер бывший тренер сборной Аргентины
8 декабря в возрасте 66 лет скончался бывший главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья, сообщает Clarin.
По сведениям издания, причиной смерти стала вторичная дилатационная кардиомиопатия. Состояние специалиста ухудшилось после приема антибиотиков из-за внутрибольничной инфекции.
Сабелья тренировал сборную Аргентины с 2011 по 2014 годы. Под его руководством аргентинская национальная команда дошла до финала чемпионата мира 2014 года, где проиграла сборной Германии со счетом 0:1. Также он тренировал "Эстудиантес". В бытность футболистом Сабелья пять раз становился чемпионом Аргентины.
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|8
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