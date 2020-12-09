Умер бывший тренер сборной Аргентины

8 декабря в возрасте 66 лет скончался бывший главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья, сообщает Clarin.

По сведениям издания, причиной смерти стала вторичная дилатационная кардиомиопатия. Состояние специалиста ухудшилось после приема антибиотиков из-за внутрибольничной инфекции.

Сабелья тренировал сборную Аргентины с 2011 по 2014 годы. Под его руководством аргентинская национальная команда дошла до финала чемпионата мира 2014 года, где проиграла сборной Германии со счетом 0:1. Также он тренировал "Эстудиантес". В бытность футболистом Сабелья пять раз становился чемпионом Аргентины.

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