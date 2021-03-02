Умер бывший тренер сборной Хорватии Златко Кранчар

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Умер бывший тренер сборной Хорватии Златко Кранчар

Хорватский футбольный союз сообщил о смерти бывшего наставника национальной сборной Златко Кранчара.

Отмечается, что тренер тяжело болел. Его не стало в возрасте 64 лет.

Кранчар возглавлял сборную Хорватии с 2004 по 2006 год, в том числе на ЧМ-2006.

Напомним, что сын специалиста Нико Кранчар является известным футболистом - он выступал за "Тоттенхэм", киевское "Динамо", "Рейнджерс" и другие клубы.

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