Умер бывший тренер сборной Швейцарии Коби Кун
Экс-главный тренер сборной Швейцарии Коби Кун умер на 77-м году жизни.
Специалист работал с национальной командой на протяжении 7 лет. Вместе с ним команды выходила на Евро-2004, Евро-2008 и ЧМ-2006.
Также тренер работал с молодежной сборной страны и возглавлял "Цюрих".
В молодости Кун играл за сборную Швейцарии, забив 5 голов в 63 матчах.
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