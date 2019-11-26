Умер бывший тренер сборной Швейцарии Коби Кун

Экс-главный тренер сборной Швейцарии Коби Кун умер на 77-м году жизни.

Специалист работал с национальной командой на протяжении 7 лет. Вместе с ним команды выходила на Евро-2004, Евро-2008 и ЧМ-2006.

Также тренер работал с молодежной сборной страны и возглавлял "Цюрих".

В молодости Кун играл за сборную Швейцарии, забив 5 голов в 63 матчах.

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