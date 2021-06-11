Умер бывший вратарь сборной Португалии

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Умер бывший вратарь сборной Португалии

Фото сайт "Витории Гимарайнш"

В четверг, 10 июня, ушёл из жизни португальский голкипер Аделину Нену.

Бывший футболист умер у себя дома в возрасте 59 лет. Причина его смерти пока неизвестна.

Нену всю карьеру играл за португальские клубы, в том числе за "Бенфику" с 1981 по 1984, а также с 1990 по 1995 год.

За сборную вратарь провёл 9 матчей. После завершения карьеры входил в тренерский штаб "Бенфики".

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