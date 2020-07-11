Умер чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон

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Умер чемпион мира 1966 года Джек Чарльтон

Ушёл из жизни известный в прошлом английский защитник Джек Чарльтон.

Футболист умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Джек Чарльтон является старшим братом легенды "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтона.

Центрбек всю клубную карьеру провёл в "Лидсе" (773 матча), а в составе сборной Англии стал победителем ЧМ-1966.

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