Умер чемпион мира в составе сборной Англии и лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма"
Фото: твиттер сборной Англии
Пресс-служба сборной Англии сообщила, что возрасте 81 года умер Джимми Гривз.
Гривз был известен по выступлениям за "Челси" и "Тоттенхэм". В составе "аристократов" он играл с 1957 по 1961 год и забил 124 гола в 157 матчах.
За "шпор" он выступал с 1961 по 1970 год. Гривз является лучшим бомбардиром в истории "Тоттенхэма".
Кроме того, он является чемпионом мира в составе сборной Англии. За "трех львов" он забил 44 гола в 57 играх.
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