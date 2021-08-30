Умер чемпион СССР Юрий Пудышев
Фото сайт БАТЭ
БАТЭ на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего тренера команды Юрия Пудышева.
Чемпион СССР 1982 года умер в возрасте 67 лет.
В активе Пудышева по одному матчу в составе национальной и олимпийской сборных Советского Союза.
Стоит отметить, что в октябре 2010 года полузащитник установил рекорд чемпионата Беларуси, выйдя на поле в 56 лет.
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|Белшина
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|Минск
|26
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|26
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|26
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|10
|Славия
|26
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|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
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|26
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