Умер чемпион СССР Юрий Пудышев

Фото сайт БАТЭ

БАТЭ на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего тренера команды Юрия Пудышева.

Чемпион СССР 1982 года умер в возрасте 67 лет.

В активе Пудышева по одному матчу в составе национальной и олимпийской сборных Советского Союза.

Стоит отметить, что в октябре 2010 года полузащитник установил рекорд чемпионата Беларуси, выйдя на поле в 56 лет.

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