Умер дедушка Месси

На этой неделе ушёл из жизни Антонио Куччиттини, дедушка нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает Marca, 80-летний мужчина скончался в среду в больнице Росарио после госпитализации с недомоганием в предыдущий день.

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