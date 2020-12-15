Умер экс-форвард "Локомотива" Слободян

В возрасте 67 лет ушёл из жизни известный советский футболист Пётр Слободян. Причины его смерти пока неизвестны.

В течение карьеры нападающий выступал за тернопольский "Авангард", "Днепр", киевское "Динамо" и московский "Локомотив". Провёл 2 матча за сборную СССР.

В период с 2002 по 2008 год Слободян пробовал себя на тренерском поприще - дважды возглавлял "Оболонь".

Форвард стал обладателем трёх трофеев - Суперкубка УЕФА-1975, а также двух чемпионских титулов СССР 1975 и 1977 годов.

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