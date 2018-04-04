Умер экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Теги англия

Умер экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

Известный английский игрок Рэй Уилкинс скончался на 62-м году жизни.

Как сообщает Goal.com, на прошлой недели Уилкинс поступил в больницу с сердечным приступом. При потере сознания Уилкинс сильно ударился головой, после чего врачи ввели его в искусственную кому. Сегодня сердце Уилкинса перестало биться.

За свою карьеру Уилкинс успел поиграть за "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Милан", ПСЖ, "Рейнджерс", КПР и "Кристал Пэлас". Также Уилкинс провел 83 матча за сборную Англии. | http://soccernews.ru

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