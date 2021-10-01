Умер экс-футболист сборной России Владислав Лемиш
Фото твиттер Андрея Семинихина
В четверг, 30 сентября, ушёл из жизни бывший нападающий сборной России Владислав Лемиш.
Экс-футболист умер в 51-летнем возрасте. Причина смерти пока неизвестна.
На клубном уровне Лемиш выступал за "Нефтчи", "Кубань", московский ЦСКА и другие команды.
В составе сборной СССР форвард выигрывал юношеский чемпионат мира 1987 года.
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