Умер экс-футболист сборной России Владислав Лемиш

Фото твиттер Андрея Семинихина

В четверг, 30 сентября, ушёл из жизни бывший нападающий сборной России Владислав Лемиш.

Экс-футболист умер в 51-летнем возрасте. Причина смерти пока неизвестна.

На клубном уровне Лемиш выступал за "Нефтчи", "Кубань", московский ЦСКА и другие команды.

В составе сборной СССР форвард выигрывал юношеский чемпионат мира 1987 года.

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