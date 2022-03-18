Умер экс-футболист "Шахтёра" Алексей Бахарев

Фото сайт "Шахтёра"

В 45-летнем возрасте ушёл из жизни известный футболист Алексей Бахарев.

Смерть экс-полузащитника подтвердила пресс-служба "Шахтёра".

Бахарев большую часть своей карьеры (1999-2006) защищал цвета "горняков", а затем свыше 10 лет работал детским тренером в клубной академии.

Игрок также известен по выступлениям за московский "Спартак". В его активе по одному матчу за сборные России и Украины.

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