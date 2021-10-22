Умер экс-игрок и тренер ЦСКА Сергей Морозов

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В возрасте 71 года ушёл из жизни известный советский и украинский футболист Сергей Морозов.

Воспитанник киевского "Динамо" скончался от последствий перенесённой коронавирусной инфекции.

Морозов с 1974 по 1977 год выступал за московский ЦСКА, а с 1979 по 1980 год входил в тренерский штаб армейцев.

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