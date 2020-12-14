Умер экс-тренер "Ливерпуля" Жерар Улье

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Умер экс-тренер "Ливерпуля" Жерар Улье

В воскресенье вечером ушёл из жизни известный французский тренер Жерар Улье, пишет RMC Sport.

Специалисту было 73 года. Причина его смерти пока неизвестна.

В течение тренерской карьеры Улье возглавлял "Ливерпуль", "Лион", ПСЖ, "Астон Виллу", "Ланс" и сборную Франции.

Наиболее успешным французский наставник был с "красными" - 6 выигранных трофеев.

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