Умер экс-владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини
Скончался известный итальянский бизнесмен и футбольный функционер Маурицио Дзампарини.
Он умер в ночь на 1 февраля в возрасте 80 лет в клинике Котиньола в провинции Равенна.
В конце декабря у Дзампарини возникли серьёзные проблемы со здоровьем - его госпитализировали с перитонитом.
Он наиболее известен как владелец "Палермо" в период с 2002 по 2019 год. За это время были уволены 28 тренеров.
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17