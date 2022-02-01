Умер экс-владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини

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Скончался известный итальянский бизнесмен и футбольный функционер Маурицио Дзампарини.

Он умер в ночь на 1 февраля в возрасте 80 лет в клинике Котиньола в провинции Равенна.

В конце декабря у Дзампарини возникли серьёзные проблемы со здоровьем - его госпитализировали с перитонитом.

Он наиболее известен как владелец "Палермо" в период с 2002 по 2019 год. За это время были уволены 28 тренеров.

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