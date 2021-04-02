Умер экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Афонин

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Умер экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Афонин

Фото твиттер ЦСКА

Сегодня, 2 апреля, ушёл из жизни известный советский футболист Валентин Афонин. Ему был 81 год.

Защитник в течение карьеры выступал за владимирский "Трактор", ростовский СКА и московский ЦСКА.

Столичные армейцы уже выразили соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока.

Афонин - чемпион СССР 1970 года, участник двух Чемпионатов Мира (1966, 1970).

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