Умер футболист сборной СССР Виктор Понедельник

В возрасте 83-х лет умер экс-игрок сборной СССР Виктор Понедельник. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь Анастасия.

Понедельник является автором решающего гола в победном для СССР финале чемпионата Европы-1960. Кроме того, он становился серебряным призером турнира в 1964 году.

Понедельник наиболее известен по выступлениям за "Ростсельмаш" и ростовский СКА.

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