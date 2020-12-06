Умер футболист сборной СССР Виктор Понедельник
В возрасте 83-х лет умер экс-игрок сборной СССР Виктор Понедельник. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь Анастасия.
Понедельник является автором решающего гола в победном для СССР финале чемпионата Европы-1960. Кроме того, он становился серебряным призером турнира в 1964 году.
Понедельник наиболее известен по выступлениям за "Ростсельмаш" и ростовский СКА.
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