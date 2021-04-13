Умер главный врач "Динамо" Ярдошвили

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Умер главный врач "Динамо" Ярдошвили

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" сообщило о смерти главного врача клуба Александра Ярдошвили.

Он умер сегодня утром в возрасте 66 лет. Место прощания и дата похорон будут объявлены дополнительно.

Ярдошвили является заслуженным врачом России. До "Динамо" он работал в ЦСКА, "Локомотиве", одесском "Черноморце" и национальной сборной.

"Футбольный клуб "Динамо" Москва выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним", - говорится в официальном заявлении "бело-голубых".

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