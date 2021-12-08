Умер известный тренер Игорь Гамула

На 62-м году жизни скончался известный тренер Игорь Гамула, сообщается на официальном сайте "Ростова".

"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", – говорится в сообщении.

В бытность футболистом Гамула выступал за "Зарю" (Луганск), СКА (Ростов), "Ростсельмаш", "Атоммаш", "Кристал" (Херсон) и "Таврию" (Херсон). Становился обладателем Кубка СССР в 1981 году. После завершения карьеры стал тренером и работал с такими клубами, как "Таврия" (Херсон), "Черноморец" (Новороссийск), "Даугава" (Латвия), "Закарпатье", "Ростов" и "Гераклион".