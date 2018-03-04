Умер капитан "Фиорентины" Астори

Итальянская "Фиорентина" опубликовала сообщение по смерти своего капитана Давиде Астори.

"Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что наш капитан Давиде Астори умер. Учитывая весь ужас и деликатность этой ситуации, мы взываем СМИ к проявлению человечности - в первую очередь в знак уважения к его семье", - сказано в сообщении "фиалок".

Также было отмечено, что футболист умер во сне, вероятнее всего, от неизвестной болезни.

Напомним, из-за смерти Астори уже было отменено два матча чемпионата Италии. | soccernews.ru