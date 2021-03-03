Умер комментатор Юрий Розанов

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Умер комментатор Юрий Розанов

Комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский сообщил о смерти своего коллеги Юрия Розанова.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", – написал Моссаковский в своем Twitter.

Розанову было 59 лет. Последние несколько лет он боролся с тяжелой болезнью. В 2018 году был признан лучшим спортивным комментатором по версии Российской ассоциации спортивных комментаторов.  

Розанов начал комментаторскую карьеру в 1996 году на канале "НТВ-Плюс". На Евро-2012 вел трансляции матчей для украинских телеканалов ТРК "Украина", "Футбол" и "Футбол+". с 2015 года работал на "Матч ТВ".
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