Умер легендарный форвард "Ювентуса" Бониперти

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Умер легендарный форвард "Ювентуса" Бониперти

Фото сайт "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" сообщил о смерти легенды клуба Джампьеро Бониперти.

Бывший нападающий и президент "старой синьоры" ушёл из жизни в возрасте 92 лет.

Будучи футболистом, Бониперти всю карьеру провёл в "Ювентусе" - с 1946 по 1961 год. В его активе 7 трофеев.

Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории "бьянконери", уступая только Алессандро Дель Пьеро.

С 1971 по 1990 год Бониперти был президентом "Ювентуса". За этот период команда выиграла 18 титулов.

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