Умер легендарный форвард "Ювентуса" Бониперти
Фото сайт "Ювентуса"
Туринский "Ювентус" сообщил о смерти легенды клуба Джампьеро Бониперти.
Бывший нападающий и президент "старой синьоры" ушёл из жизни в возрасте 92 лет.
Будучи футболистом, Бониперти всю карьеру провёл в "Ювентусе" - с 1946 по 1961 год. В его активе 7 трофеев.
Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории "бьянконери", уступая только Алессандро Дель Пьеро.
С 1971 по 1990 год Бониперти был президентом "Ювентуса". За этот период команда выиграла 18 титулов.
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