Умер легендарный футболист и тренер киевского "Динамо"

Сегодня, 16 октября, ушел из жизни бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной смерти 80-летнего Базилевича стала тяжелая болезнь Паркинсона, с которой он боролся в течение нескольких лет.

В бытность игроком Базилевич выиграл золотые медали чемпионата СССР, а также стал обладателем Кубка СССР в составе "Динамо". Затем он стал помощником главного тренера "Динамо" Валерия Лобановского, и выиграл с клубом два чемпионата СССР, а также Кубок обладателей кубков.

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