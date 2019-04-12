Умер легендарный игрок "Ливерпуля"

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Умер легендарный игрок "Ливерпуля"

Экс-игрок "Ливерпуля" Томми Смит умер в возрасте 74 лет, информирует The Mirror.

По данным источника, футболист страдал от деменции и проблем со здоровьем, он умер во сне. О его кончине сообщила дочь. 

Смит - воспитанник "Ливерпуля". Он играл за английский клуб около 17  лет - с 1962 по 1978 год.

Вместе с клубом он выиграл четыре чемпионских титула, два Кубка Англии и Кубок Европейских чемпионов в 1977 году. 

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