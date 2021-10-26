Умер легендарный тренер "Глазго Рейнджерс"
Фото: твиттер "Рейнджерс"/Автор неизвестен
В возрасте 73 лет ушел из жизни бывший главный тренер и президент "Рейнджерс" Уолтер Смит, сообщается на официальном сайте клуба из Глазго.
"Совет директоров, персонал и игроки "Рейнджерс" выражают свои глубокие соболезнования семье Смита. Уолтер оставляет после себя жену, детей и внуков, о которых мы думаем и молимся в это трудное время", - сказал председателя совета директоров "Рейнджерс" Дуглас Парк.
Смит тренировал "Рейнджерс" 1991 по 1998 год, а также с 2007 по 2011-й. Под его руководством клуб 10 раз становился чемпионом Шотландии, а всего выиграл 21 трофей.
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