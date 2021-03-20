Умер лучший бомбардир в истории "Лидса"

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Умер лучший бомбардир в истории "Лидса"

Фото сайт "Лидса"

"Лидс" на своём официальном сайте сообщил о смерти легенды клуба Питера Лоримера.

Шотландцу было 74 года. В последнее время он боролся с тяжёлой болезнью.

Лоример выступал за "Лидс" с 1963 по 1979 и с 1983 по 1985 год. С командой экс-полузащитник выиграл два чемпионских титула и ряд других трофеев.

Хавбек забил 254 гола в составе "павлинов" и до сих пор остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба.

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