Умер лучший бомбардир в истории "Лидса"

Фото сайт "Лидса"

"Лидс" на своём официальном сайте сообщил о смерти легенды клуба Питера Лоримера.

Шотландцу было 74 года. В последнее время он боролся с тяжёлой болезнью.

It is with great sadness, #LUFC has learned of the passing of club legend Peter Lorimer this morning at the age of 74 following a long-term illness — Leeds United (@LUFC) March 20, 2021

Лоример выступал за "Лидс" с 1963 по 1979 и с 1983 по 1985 год. С командой экс-полузащитник выиграл два чемпионских титула и ряд других трофеев.

Хавбек забил 254 гола в составе "павлинов" и до сих пор остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба.

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