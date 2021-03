Умер лучший бомбардир в истории "Лидса"

Фото сайт "Лидса"

"Лидс" на своём официальном сайте сообщил о смерти легенды клуба Питера Лоримера.

Шотландцу было 74 года. В последнее время он боролся с тяжёлой болезнью.

It is with great sadness, #LUFC has learned of the passing of club legend Peter Lorimer this morning at the age of 74 following a long-term illness