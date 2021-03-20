Умер лучший бомбардир в истории "Лидса"
Фото сайт "Лидса"
"Лидс" на своём официальном сайте сообщил о смерти легенды клуба Питера Лоримера.
Шотландцу было 74 года. В последнее время он боролся с тяжёлой болезнью.
It is with great sadness, #LUFC has learned of the passing of club legend Peter Lorimer this morning at the age of 74 following a long-term illness— Leeds United (@LUFC) March 20, 2021
Лоример выступал за "Лидс" с 1963 по 1979 и с 1983 по 1985 год. С командой экс-полузащитник выиграл два чемпионских титула и ряд других трофеев.
Хавбек забил 254 гола в составе "павлинов" и до сих пор остаётся лучшим бомбардиром в истории клуба.
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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