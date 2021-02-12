Умер многолетний массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов

В четверг, 11 февраля, ушёл из жизни известный российский массажист Михаил Насибов.

Специалист много лет работал в московском ЦСКА и сборной России. Ему было 67.

"Наш клуб понёс большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича. Дядя Миша был для нас не просто массажистом: чувство юмора, бесконечное количество историй из его длинной карьеры и фирменная улыбка были неотъемлемой частью атмосферы команды на протяжении последних 16 лет и никогда не будут забыты", - говорится в заявлении ЦСКА.

"11 февраля умер многолетний массажист сборной России Михаил Насибов. Коллектив национальной команды скорбит и выражает соболезнования его родным и близким. Светлая память", - гласит публикация в твиттере российской сборной.

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