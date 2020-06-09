Умер мужчина, в чью машину врезался болельщик "Спартака" Михаил Ефремов

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Умер мужчина, в чью машину врезался болельщик "Спартака" Михаил Ефремов

Сергей Захаров, водитель автомобиля, в который врезался на своём внедорожнике актёр и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов, скончался от полученных травм.

За жизнь 67-летнего мужчины врачи боролись в реанимации, но помочь ему, к сожалению, не удалось.

Против Ефремова возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения". Ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Пока же артист отпущен под подписку о невыезде.

Не пропустите: "Будь ты проклят, сволочь". Губерниев громко раскритиковал Ефремова за аварию в центре Москвы. | http://soccernews.ru
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